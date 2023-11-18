مُسيّرة إسرائيلية تستهدف عمق منطقة النبطية بجنوب لبنان (فيديو)

استهدف قصف إسرائيلي منطقة النبطية بجنوب لبنان، فجر اليوم السبت، وأحرق مصنعا للألومنيوم كلّيًّا، ولم تذكر وسائل الإعلام اللبنانية أي ضحايا من الأرواح.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إنها المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل عمق منطقة النبطية منذ حرب يوليو/تموز 2006.

وأفادت أن مسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخين الساعة الرابعة والربع فجرا.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المواطنين تصاعد أعمدة دخان كثيف من مكان الانفجار الذي يبعد بضعة كيلومترات عن منازل سكنية.

واستهدف طيران الاحتلال مصنع الألومنيوم الواقع على طريق تول-الكفور، بحسب الوكالة الرسمية؛ مما أدى إلى احتراق كل معداته.

وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية والكشافة على إخماد النيران التي اندلعت في المصنع.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدة “كفركلا” في جنوب لبنان بقذيفة في منطقة الخانوق، كما تعرضت بلدة “مركبا” للقصف المدفعي منذ ساعات الصباح الأولى.

ومن جهته، أعلن حزب الله أمس الجمعة، استهداف 7 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وقال إنه أصاب دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط ثكنة بيرانيت بصاروخين إصابة مباشرة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد المناطق الحدودية اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات بين مسلحين من حزب الله وفصائل فلسطينية، والجيش الإسرائيلي، في ظل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.