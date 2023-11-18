هكذا رد الدكتور عمر عبد الكافي على من يقول إن ما يحدث في غزة الآن فتنة (فيديو)

“الكارثة الأكبر أن يكون من بين جلدتنا من يصف ما يجري بالفتنة”

رفض الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي وصف ما يحدث في غزة بأنه “فتنة”.

وقال إنهم قوم “يدافعون عن أرضهم وعن وطنهم وحقوقهم المسلوبة، وعن هذا السجن الذي وُضعت فيه غزة”.

وأضاف “هم قوم هُجّروا، وسُلبت ديارهم وأرضهم ومقدساتهم على مدى 75 سنة”.

وتساءل “إذا هبَّ صاحب الأرض ليحاول أن يُسمع العالم قضيته، ويؤكد أنه ما زال متمسكًا بأرضه ومقدساته وأنها محتلة، فهل نقول عن ذلك فتنة؟”.

“الكارثة الأكبر”

وأشار إلى أن العالم كله ينظر إلى ما يجري ومقتل الأطفال، ويكأنهم يقولون إنهم “يستحقون القتل”، مؤكدًا أن “الكارثة الأكبر أن يكون من بين جلدتنا من يصف ما يجري بالفتنة”.

ومنذ 43 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 12 ألفًا و300 شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت.