وزير الخارجية الأردني: حماس فكرة ولا يمكن القضاء على الأفكار بقوة السلاح

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن عمّان “تقوم بكل ما في وسعها بالتعاون مع مصر لمنع ذلك”.

وأضاف الصفدي في كلمة له اليوم السبت، ضمن فعاليات (حوار المنامة 2023) “لا يمكننا فهم كيف يمكن أن تحقق إسرائيل هدفها بتدمير حركة حماس، حماس فكرة ولا يمكن القضاء على الأفكار بقوة السلاح”.

وتابع “الأولوية وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات فورا، لا شيء يبرر الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل، فحرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر”.

وبدأ الصفدي زيارة عمل إلى مملكة البحرين للمشاركة في جلسة حوارية بعنوان (الحرب، والدبلوماسية وخفض التصعيد) ضمن أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات.

ومنذ بدء الحرب في غزة أرسل الأردن 6 طائرات تحمل مساعدات طبية وإغاثية إلى مطار العريش المصري، لإدخالها إلى غزة.

وكان الصفدي قد أعلن أمس الجمعة، أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف في تصريح له أوردته وكالة الأنباء الأردنية “كان يتوجب توقيع الاتفاقية الشهر الماضي، ولكن لن نوقعها”. وأكد أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم، ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية تشتعل، وأن ما تقوم به إسرائيل “أوجد بيئة من الكراهية”.

وأشار إلى أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ستكون “وثيقة على رف يغطيه الغبار” في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم.

ومنذ 43 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء فلسطيني رسمي.