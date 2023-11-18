6 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة اقطيفان في دير البلح وسط قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين، في قطاع غزة صباح اليوم السبت بغارات إسرائيلية على منزل لعائلة اقطيفان في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت الحكومة الفلسطينية في غزة، بوصول أعداد من الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان، جراء غارات إسرائيلية على شمالي القطاع.

وقالت في بيان “وصول أعداد من الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان، نتيجة المجازر شمالي القطاع”.

وحدة التحقق في الجزيرة مباشر تكشف فبركة منشورات ومقاطع فيديو نُشرت خلال أسبوع لمشاهدة الفيديو👇https://t.co/GNXbm343HT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2023

قصف مستمر لغزة

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم السبت، عدة منازل ومركزا ثقافيا ومسجدا وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل في شمال القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقالت إن طيران الاحتلال الحربي قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس بجنوب قطاع غزة؛ مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.

عاجل | 📌التلفزيون الفلسطيني: قوات الاحتلال تطالب بإخلاء مجمع #الشفاء الطبي خلال ساعة واحدة 📌مصدر طبي للجزيرة: جيش الاحتلال يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء #مجمع_الشفاء الطبي في #غزة خلال ساعة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/iMdKLECpbl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2023

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دُمّرت 56 منها تدميرًا كلّيًّا.

وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها في محيط منطقة “أبو إسكندر”، ومخيم جباليا شمال مدينة غزة، في حين تواصل طائرات الاحتلال الحربية شنّ حزام ناري على بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون، شمال القطاع.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ43 على التوالي؛ مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، إذ قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فقتلت نحو 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.