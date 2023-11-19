رضيعة تنجو 3 مرات من قصف الاحتلال خلال حربه على غزة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” لرضيعة في قطاع غزة، قال مرافقها إنها نجت من قصف الاحتلال الإسرائيلي 3 مرات خلال حربه على القطاع.

ونشر الصحفي الفلسطيني مهند الخطيب مقطع “الفيديو”، وعرّف الطفلة باسم “نور أحمد عاشور”.

وقال المتحدث، الذي لم يعرفه ناشر “الفيديو”، إن الرضيعة نجت من القصف في مدينة غزة للمرة الأولى ولكن الله نجاها، ثم تعرض المكان الذي لجأت إليه بعدها للقصف في مكان آخر ونجاها الله مرة ثانية، قبل أن تتعرض للقصف في منزله ونجت منه.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 13 ألفًا، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإصابات زاد عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء.