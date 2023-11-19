شهيدان ومصابون في مواجهات مع قوات الاحتلال إثر اقتحام بلدات بالضفة الغربية (شاهد)

استُشهد، فجر اليوم الأحد، فلسطينيان وأصيب 6 بجروح في الضفة الغربية المحتلة، حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت مخيم الدهيشة قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وشرعت في عملية تفتيش واعتقال مواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان سابق “طواقمنا في جنين تتسلم شهيدًا من قِبل جيش الاحتلال قرب دوار الحصان على مدخل مخيم جنين وجارٍ نقله إلى المستشفى”.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد المواطن عصام الفايد (46 عاما)، من ذوي الإعاقة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل المخيم، وهو شقيق الشهيدين أمجد ومحمد الفايد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية قد اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية​​​​​​​، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وأصيب شاب برصاص جيش الاحتلال في بلده عرابة جنوب جنين، كما أصيب آخر برصاصة في قدمه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص بكثافة باتجاه المواطنين والمنازل ومولدات الكهرباء مما أدى الى انقطاع التيار.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدتي حزما والعيسوية شمال شرق القدس المحتلة، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جرّاء استنشاق الغاز السام.

تغطية صحفية: آليات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/rdtSqSgcPI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 19, 2023

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. كما اقتحمت مدينة طولكرم، وانتشرت في منطقة مسجد المرابطين بالحي الغربي، وفي الحي الجنوبي، وقامت بتنفيذ أعمال تمشيط وتفتيش في المكان.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استُشهد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 200 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967.