صور جديدة تُظهر استهداف كتائب القسام دبابات وآليات إسرائيلية في غزة (شاهد)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا تُظهر مقاتليها وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في قطاع غزة.

وأظهرت الصور استهداف رجال المقاومة عددا من الدبابات والآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال والمتوغلة في القطاع، بقذائف “الياسين 105”.

كما أظهرت الصور استهداف أحد مقاتلي القسام دبابة إسرائيلية من مسافة صفر. وظهر في المقطع أحد المقاتلين وهو يتجه مباشرة نحو دبابة إسرائيلية، ليلصق بها عبوة ناسفة ويبتعد مسرعا قبل أن تنفجر. كما أظهر الفيديو أحد المقاتلين وهو يخرج من فوهة نفق، ليستهدف دبابة بقذيفة محمولة على الكتف على بُعد أمتار.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل خمسة ضباط وجنود في المعارك شمالي غزة اليوم الأحد، وهو ما يرفع عدد قتلاه إلى 63 منذ بدء التوغل البري.

بدورها، قالت كتائب القسام إن مجاهديها قتلوا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإجهاز عليهم بالأسلحة الرشاشة.

كما أكدت سرايا القدس، صباح اليوم، إيقاعها خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة وقعت في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأعلنت قصف مجموعة من جنود الاحتلال في محور التقدم غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون.

وبمقتل الجنود والضباط اليوم، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، المعلن رسميا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الماضي، إلى 380 قتيلا.