متحدثة “الصحة العالمية” للجزيرة مباشر: هذا ما وجدته فرقنا عندما زارت مستشفى الشفاء (فيديو)

قالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للجزيرة مباشر إن الوضع الصحي في غزة في حالة سيئة جدا وإذا لم تقتل القنابل الناس فالمرض سيقوم بذلك.

وأضافت في مداخلة مع الجزيرة مباشر اليوم الأحد إن “النظام الصحي في حالة سيئة جدا وبالكاد يحصل أي أحد على رعاية صحية ولكن ينبغي تحية الطواقم الطبية التي ما زالت تعمل برغم كل المخاطر وانعدام الموارد دون كلل من أجل مساعدة الجرحى وإنقاذ الأرواح، ونحن قلقون جدا بشأن سلامة المرضى والطواقم الطبية والنازحين الذين لجأوا للمستشفيات”.

وتابعت “ينبغي أن تكون هناك جهود من أجل وقف العدوان على المستشفيات وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ونحن ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري وإيصال المساعدات بكميات أكبر دون شروط، وينبغي وقف الهجمات فورًا على المنشآت الصحية وغيرها من المرافق الحيوية”.

“وضع صادم جدا في مجمع الشفاء”

وبشأن تقرير فرق المنظمة عن زيارة مستشفى الشفاء بغزة بعد قرار الاحتلال إخلائه قسرًا، قالت “لقد وجدوا وضعًا صادمًا جدًا وآثار القصف وإطلاق النيران في المباني، ومقابر جماعية حيث وجدوا نحو 80 شخصًا دفنوا هناك، ووجدوا في ممرات المستشفى الكثير من النفايات، وعدم القدرة على معالجة الجروح المفتوحة والكثير من المصابين بالإصابات البالغة التي تسوء جراء حرمان المستشفى من الطعام والوقود والمياه والدواء”.

وعمن يتحمل المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في مستشفى الشفاء قالت “نحن منظمة حيادية نرفع تقرير عما ولا نوجه أصابع اللوم”.

وبشأن الهدف من قرار قوات الاحتلال إخلاء المستشفى، قالت “واجبنا أن ندعو لإنهاء الهجمات على المستشفيات التي يجب أن تكون أماكن آمنة”.

“بحاجة إلى إخلاء حذر”

وعن أوضاع المرضى الباقين في المستشفى، قالت “الجهود الآن من أجل إجلائهم وأغلبهم بحاجة إلى إخلاء حذر ودقيق ولو بقوا سيموتون، هناك الأطفال الخدج في حالة خطرة جدًا ومن هو بحاجة إلى غسيل كلى وغسيل دم والمصابون باللوكيميا ومن لديهم إصابات بالغة بترت أعضاؤهم وحروق شديدة، وهناك 23 جريحًا في في حالة شلل تام غير قادرين على الحركة”.

وعن تحوّل المستشفى لثكنة عسكرية، قالت “فرقنا أرسلت من أجل تقييم طبي وتقدير قدرة المستشفى والوقوف على وضع الطواقم الطبية، رأينا طواقم طبية مرهقة ومتعبة ومرضى في حالة صعبة جدًا”.

وردًا على سؤال هل من الطبيعي استهداف المستشفيات، قالت “هذا أمر محظور وفق اتفاقية جنيف، والمنشآت الصحية يجب ألا تكون هدفًا ويجب حمايتها لأنه موجود لتوفير الرعاية الصحية للجميع”.

احتمال تفشي أمراض

وعما ينتظر القطاع إذا لم تتوقف الحرب، قالت “نرى وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد ونحن قلقون جدًا لاحتمال تفشي أمراض معدية مثل الكبد الوبائي والنيمونيا وغيرها من الأمراض الفتاكة سوف تقتل الناس الذين يتضورون جوعًا ويعانون من الجفاف ولم يناموا لأسابيع جراء القصف إذا لم تقتل القنابل الناس فالمرض سيقوم بذلك”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 44 يوما حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب.