هربوا من القصف فلاحقهم المطر.. نازحون في دير البلح ينتظرون شتاء صعبا وسط حرب غزة (فيديو)

أجمع عدد من النازحين الفلسطينيين في أحد مخيمات دير البلح أنهم يواجهون أوضاعًا صعبة جراء هطول الأمطار، وبداية فصل الشتاء الذي عادة ما يكون باردًا وصعبًا في قطاع غزة الذي يتعرض منذ 44 يومًا لعدوان إسرائيلي متواصل.

وقالت نازحة “أعيش بميعة 20 من أفراد الأسرة في خيمة باردة لا يمكنها أن تقينا من لفحات البرد والصقيع”.

وأضافت “أوضاعنا صعبة اضطررنا للنزوح وها نحن نواجه أزمة أخرى”.

وأفادت مديرية الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت، ببداية هطول الأمطار على قطاع غزة مصحوبة برياح قوية وعواصف رملية.

وكان مئات من الأسر الفلسطينية قد نزحت من شمالي القطاع ومدينة غزة إلى دير البلح جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، لكن مع تردي الوضع العام والحصار المفروض على القطاع فإن هؤلاء النازحين يتوقعون أوضاعًا أكثر صعوبة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفًا و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.