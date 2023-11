أنجلينا جولي تتهم زعماء العالم بالتواطؤ.. “غزة تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية”

قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إن قطاع غزة يتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية بعد أن كان سجنا مفتوحا على مدى نحو عقدين من الزمن، متهمة زعماء العالم بالتواطؤ على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في غزة.

وفي معرض تعليقها على قصف مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، أشارت جولي في منشور على حسابها في منصة إنستغرام أمس الأربعاء، إلى القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه.

وأضافت النجمة الأمريكية التي تشغل منصب المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين “الآن غزة تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية.. 40% من القتلى أطفال أبرياء.. عائلات بأكملها تقتل”.

ونشرت النجمة الأمريكية في تعليقها الذي أرفقته بصورة من الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، معلومات عن المخيم وهو الأكبر في قطاع غزة من بين 8 مخيمات.

وقالت إن الملايين من المدنيين الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والأسر، يتعرضون للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، مشيرة إلى حرمانهم من الغذاء والأدوية والمساعدات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.

وأشارت إلى أن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار الإنساني ومنع مجلس الأمن الدولي من فرض وقف إطلاق النار على طرفي الصراع.

Angelina Jolie:

"This is the deliberate bombing of a trapped population who have nowhere to flee. Gaza has been an open-air prison for nearly two decades and is fast becoming a mass grave. 40% of those killed are innocent children. Whole families are being murdered. While the… pic.twitter.com/vT37DCe8aZ

— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) November 1, 2023