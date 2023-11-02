الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده في عملية التوغل بغزة إلى 17 قتيلا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ارتفاع عدد جنوده الذين قُتلوا خلال المواجهات الدائرة مع المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى 17 قتيلا.

جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل اثنين من جنوده متأثرين بجروح أصيبا بها في الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة منذ عدة أيام.





التوغّل البرّي

وواصل جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عمليات توغّله البري في قطاع غزة المستمرة منذ عدة أيام بالتزامن مع شنّ هجمات جوية مكثفة، في وقت أعلنت فيه المقاومة الفلسطينية تصدّيها للتوغّل.

ومنذ فجر يوم الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين من الفصائل الفلسطينية، حيث اشتبك مع كتائب القسام في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.





“الجهاد تشتبك مع العدوّ”

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن قوات النخبة التابعة لها، اشتبكت مع “قوة راجلة من العدوّ” بعد تقدم قوة مؤلفة من 6 آليات و4 جرافات شرق خان يونس فجر اليوم الخميس.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه خلال ساعات الليل، واجه جنود من لواء غولاني والقوات المدرعة مجموعات فلسطينية مسلحة أطلقت عليهم نيرانًا مضادة للدبابات وفجرت عبوات ناسفة وألقت قنابل يدوية.





وقال إن قواته “قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في حين ما تحركت المقاتلات بالتعاون مع القوات الجوية، ووجهت طائرة لمهاجمة فرقة مضادة للدبابات خططت لإطلاق النار وتمت تغطيتها بنيران القوات البحرية”.





خسائر مؤلمة في غزة

وفي هذا الصدد أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته تكبدت “خسائر مؤلمة في غزة”، كما اعترف وزير الدفاع يوآف غالانت بتلقي ضربة “قاسية” هناك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، وأصاب نحو 22219​​​​​​​ آخرين، كما قتل 130 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية.