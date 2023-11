“الصحة العالمية” تعلن توقف مستشفى السرطان بغزة عن العمل والأونروا تجدد دعواتها لوقف إنساني لإطلاق النار

أعلنت منظمة الصحة العالمية توقف العمل حاليا في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني المختص بمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأربعاء، على منصة “إكس”، داعيا إلى تقديم دعم عاجل من أجل إنقاذ حياة هؤلاء المرضى. وذكر أن المستشفى خارج الخدمة حاليا بسبب نقص الوقود والغارات الجوية على محيطه.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي بعد يوم من قصف محيطه؛ ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة فيه.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى الذي يعد من أكبر المستشفيات في فلسطين، والوحيد المختص في علاج مرضى السرطان بقطاع غزة، وتبلغ مساحته 34 ألفا و800 متر مربع، وهو مؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

Due to a shortage of fuel and recent airstrikes in its vicinity, the main cancer center in the Gaza Strip is currently non-operational. We urgently appeal for support to save lives.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2023