الولايات المتحدة.. مدعي عام يفتح تحقيقا ضد “منظمة مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين”

فتح المدعي العام في ولاية فرجينيا الأمريكية تحقيقا مع منظمة “مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين” فيما إذا كانت المنظمة استخدمت أموالا لصالح “منظمات إرهابية”.

وأعلن المدعي العام جيسون مياريس أن مكتب قسم حماية المستهلك التابع للنائب العام قد فتح تحقيقًا بشأن المنظمة. ويأتي هذا التحقيق في خضم حرب إسرائيل الدائرة حاليا على غزة.

وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، في منشور على منصة “إكس” الاتهامات الموجهة للمنظمة واصفًا إياها بـ “المواقف السياسية الخطيرة والتشهيرية”.

We are running out words to describe the American Muslim community's disappointment with the Biden administration. The Israeli government targeted the #Jabalia refugee camp AGAIN, after killing dozens of civilians there yesterday. The Biden administration's failure to condemn… https://t.co/GJIyigMSEL — CAIR National (@CAIRNational) November 1, 2023

وتابع “فريقنا القانوني على تواصل مع منظمة مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين للمساعدة في حماية حقوقهم”.

وأكد المجلس أن “استهداف المنظمات الإسلامية والفلسطينية الأمريكية باتهامات لا أساس لها وغير مسؤولة يهدد سلامة موظفيها والمجتمعات التي تخدمها”.

يذكر أن منظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين” منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 2006. وتهدف المنظمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال عقد مؤتمرات وجلسات حوارية لبناء التحالفات مثل استضافة أيام المناصرة الفلسطينية السنوية، التي توفر حلقات عمل وتشجع الحاضرين على لقاء أعضاء الكونغرس الأمريكي.