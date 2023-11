الولايات المتحدة.. مدعي عام يفتح تحقيقا ضد “منظمة مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين”

فتح المدعي العام في ولاية فرجينيا الأمريكية تحقيقا مع منظمة “مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين” فيما إذا كانت المنظمة استخدمت أموالا لصالح “منظمات إرهابية”.

وأعلن المدعي العام جيسون مياريس أن مكتب قسم حماية المستهلك التابع للنائب العام قد فتح تحقيقًا بشأن المنظمة. ويأتي هذا التحقيق في خضم حرب إسرائيل الدائرة حاليا على غزة.

وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، في منشور على منصة “إكس” الاتهامات الموجهة للمنظمة واصفًا إياها بـ “المواقف السياسية الخطيرة والتشهيرية”.

We are running out words to describe the American Muslim community's disappointment with the Biden administration. The Israeli government targeted the #Jabalia refugee camp AGAIN, after killing dozens of civilians there yesterday. The Biden administration's failure to condemn… https://t.co/GJIyigMSEL

— CAIR National (@CAIRNational) November 1, 2023