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الولايات المتحدة.. مدعي عام يفتح تحقيقا ضد “منظمة مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين”

مواطنون أمريكيون من أصول فلسطينة يطالبون بوقف العدوان على غزة
مواطنون أمريكيون من أصول فلسطينية وعرب يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة (الأناضول)
2/11/2023

فتح المدعي العام في ولاية فرجينيا الأمريكية تحقيقا مع منظمة “مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين” فيما إذا كانت المنظمة استخدمت أموالا لصالح “منظمات إرهابية”.

وأعلن المدعي العام جيسون مياريس أن مكتب قسم حماية المستهلك التابع للنائب العام قد فتح تحقيقًا بشأن المنظمة. ويأتي هذا التحقيق في خضم حرب إسرائيل الدائرة حاليا على غزة.

وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، في منشور على منصة “إكس” الاتهامات الموجهة للمنظمة واصفًا إياها بـ “المواقف السياسية الخطيرة والتشهيرية”.

وتابع “فريقنا القانوني على تواصل مع منظمة مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين للمساعدة في حماية حقوقهم”.

وأكد المجلس أن “استهداف المنظمات الإسلامية والفلسطينية الأمريكية باتهامات لا أساس لها وغير مسؤولة يهدد سلامة موظفيها والمجتمعات التي تخدمها”.

يذكر أن منظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين” منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 2006. وتهدف المنظمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال عقد مؤتمرات وجلسات حوارية لبناء التحالفات مثل استضافة أيام المناصرة الفلسطينية السنوية، التي توفر حلقات عمل وتشجع الحاضرين على لقاء أعضاء الكونغرس الأمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي