بعد فتح معبر رفح لخروج الأجانب.. مواطنة مصرية تشكو من عدم السماح لها بالمرور (شاهد)

اشتكت مواطنة مصرية من عدم السماح لها بالمرور عبر معبر رفح الحدودي لدخول الأراضي المصرية، رغم إصدار السلطات المصرية قرارا أمس الأربعاء، باستقبال عدد محدود من الجرحى وحاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية.

وقالت المواطنة بنبرة غاضبة وفي يدها جواز السفر المصري “أنا عايزة أي مسؤول يرد عليّ، أنا عالقة هنا بقالي 20 يوم، حرام عليكوا، بتعملوا فينا ليه كده، راميينّا في التهلكة، احنا شوفنا الموت بعينينا”.

وأضافت “أنا جيت مع بنتي لتخليص إجراءات، وبقية أولادي في مصر، وأبوهم ميت، وكنت قاعدة عند أخواتي والبيت اللي كنت قاعدة فيه اتقصف، ماليش حتة أقعد فيها، والله بأقعد في الشارع أنا وبنتي، أنا عايزة أروح لأولادي”.

وناشدت السلطات المصرية السماح لها بالمرور قائلة “عدُّونا، احنا مش بهايم، احنا سكان مصر مش سكان غزة. بقى يعدّوا الأجانب ومايعدّوناش؟ بأي وجه حق يعدّوا الأجانب من المعبر المصري، ومايعدّوش المصريين نفسهم؟!”.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر اصطفافا كبيرا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، انتظارا لدخول الأراضي المصرية، أملا في الهروب من نيران الحرب إلى دولهم الآمنة مقارنة بقطاع غزة.

وأنشأت مصر مستشفى ميدانيا في مدينة الشيخ زويد بالقرب من معبر رفح، استعدادا لاستقبال 81 مصابا من غزة، وسط مطالب باستقبال عدد أكبر نظرا لوجود آلاف المصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.