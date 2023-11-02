شاهد: حرائق ودمار جراء سقوط صواريخ المقاومة على مستوطنة كريات شمونة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لآثار سقوط صواريخ المقاومة على مستوطنة كريات شمونة بالقرب من الحدود مع لبنان.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية عن إصابات وأضرار مادية في مدينة كريات شمونة، جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وأعلنت “كتائب القسام ـ لبنان”، الخميس، قصف منطقة كريات شمونة ومحيطها شمالي إسرائيل بـ12 صاروخا، “ردا على المجازر بحق المدنيين في غزة”.

وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ شرين الأول الماضي، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.