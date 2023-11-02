شاهد: فلسطينية تحمل رضيعها وبيدها الأخرى محلولا طبيا لإبقاء طفلها المصاب على قيد الحياة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفلسطينية من قطاع غزة تحمل رضيعها في يدها اليمنى بينما تحمل في اليد الأخرى محلولًا علاجيًا لطفلها المصاب والملقى على أرضية أحد المستشفيات.

وتضمن “الفيديو” الذي حظي بتداول واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأم وهي واقفة، وبعد أن هدَّها التعب جلست ويدها مرفوعة إلى الأعلى حتى يصل الدواء إلى جسد طفلها الذي أصيب في قصف للاحتلال على مدرسة “الأونروا”.

كما تضمن “الفيديو” صورًا ومشاهد أخرى لعدد من أطفال غزة المصابين الذين يتلقون الإسعافات الأولية على أرضية ردهات المستشفى بعدما تعثر الحصول على سرير جراء الإصابات المتعددة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارًا هائلًا، وأسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف من الفلسطينيين معظمهم مدنيون، كما تسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي غزة، بعدما دمر يوم الثلاثاء مربعًا سكنيًا قرب المستشفى الإندونيسي مخلفًا نحو 400 بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال.