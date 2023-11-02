شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ (فيديو)

سقط شهداء فلسطينيون وأصيب آخرون صباح اليوم الخميس جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف طال مدرسة غرب غزة.

وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر، إن عددا من الشهداء والإصابات سقطوا بقصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة.

قصف مستشفى القدس

وقد شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوى، جنوب غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يوجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه باعتباره ملاذا آمنا، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى، الذين أصبحوا مهددين بالقصف.

غارات على أحياء في غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية استشهاد طفل، وإصابة مواطنين على الأقل اليوم الخميس بقصف إسرائيلي مكثف لحيّ الزيتون بمدينة غزة.

وقالت إن طائرات الاحتلال الحربي شنّت غارة بعدة صواريخ على منزل عائلة الدهشان في منطقة المسجد الشافعي بحيّ الزيتون؛ مما أدى إلى استشهاد طفل، وإصابة مواطنين على الأقل.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشامي قرب مسجد السلام في حيّ الصبرة بغزة، في وقت يواصل فيه الطيران قصفه بالتزامن مع القصف المدفعي، لمنطقة تل الهوى جنوب غزة.

صور الأقمار الاصطناعية ترصد #مخيم_جباليا قبل وبعد القصـ ــف الإسرائيلي الذي خلف مجـ ــزرة مروعة راح ضحيتهــا مئات الشهـــداء والجرحى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/asru71u0yV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

شهداء وجرحى في جباليا

وفي جباليا شمالي قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عشرات، اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في المنطقة.

وذكرت (وفا) أن طائرات الاحتلال شنّت سلسلة غارات على مخيم جباليا، بعد أن ارتكبت فيه مجزرة يوم الثلاثاء الماضي، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 400 مواطن أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، بعد أن قصف مربعا سكنيا في ذات المنطقة أمس الأربعاء؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال، بيت حانون وشمال بيت لاهيا والتوام وشرق جباليا في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة، في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 27 يوما.