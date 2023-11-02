شهداء وجرحى بمجزرة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج (فيديو)

وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى “شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح بقطاع غزة، إثر قصف استهدف مخيم البريج وسط القطاع.

وأظهرت مشاهد مصورة وصول عدد كبير من الأطفال بين المصابين، بعد قصف مدفعي لعدة منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، اليوم الخميس.





وأظهرت مشاهد مصورة دمار منازل في مربع سكني بمخيم البريج وتصاعد الدخان جراء القصف، وأبناء المنطقة وهم يهرعون لانتشال الضحايا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الاحتلال الإسرائيلي قصف عددا كبيرا من الأحياء وسط غزة.

ويتواصل لليوم الـ27 العدوان الإسرائيلي على القطاع من البر والبحر والجو مستهدفا المنازل، والبنايات السكنية، والمدارس، والمساجد، والممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بشن عمليات توغل برية محدودة تكبده خسائر بشرية يعلن عنها تدريجيا يوما تلو الآخر.

ولم تتوقف عمليات القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر، وأعلنت الحكومة في غزة أن مجزرتين فقط في مخيم جباليا بالقطاع المحاصر وقعتا اليومين الماضيين، أسفرتا عن استشهاد أكثر من 195 فلسطينيا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن العدوان المتواصل على القطاع المحاصر رفع عدد الشهداء إلى 9061 شهيدا بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة، إضافة إلى أكثر من 32 ألف مصاب. وذلك حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ظهر الخميس.