شهداء وجرحى عالقون تحت الأنقاض في قصف منزل بمخيم المغازي وسط غزة (فيديو)

استُشهد 6 فلسطينيين وجُرح العشرات جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهدف منزلا لعائلة عفانة في مخيم المغازي وسط غزة دون سابق إنذار.

ويواصل المتطوعون البحث تحت الأنقاض عن ضحايا للقصف بعد انهيار المنزل الذي يقع على مساحة شاسعة وكان مكونا من عدة طوابق.

وقال أحد الضحايا لكاميرا لجزيرة مباشر، إن المنزل كان يؤوي عددا كبيرا من السكان والنازحين من مناطق أخرى في غزة منذ بدء العدوان.

وأفاد الرجل أنه جرى انتشال عدد من الشهداء والمصابين فيما لازال بعض الأحياء تحت الأنقاض. ويعرف المخيم اكتظاظا بالسكان جراء النزوح من مناطق القصف.

واشتكى المتحدث من قلة الإمكانات التي يستخدمها المتطوعون من أفراد العائلة والجيران للنبش تحت الأنقاض، والذي يعرضون أنفسهم للخطر.

وتتأخر عمليات الإنقاذ بسبب عدم تمكن الدفاع المدني من الوصول إلى البنايات المقصوفة، بسبب نفاد الوقود ودمار الشوارع في قطاع غزة، مما يعرقل وصول المنقذين إلى المنطقة لتقديم يد المساعدة.

وأشار الضحية إلى أن المنزل قُصف دون سابق إنذار فيما يقوم الجيران بعملية انتشال للضحايا باستخدام أدوات بسيطة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بشن عمليات توغل برية محدودة تكبده خسائر بشرية يعلن عنها تدريجيا يوما تلو الآخر.

ولم تتوقف عمليات القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر، وأعلنت الحكومة في غزة أن مجزرتين فقط في مخيم جباليا بالقطاع المحاصر وقعتا اليومين الماضيين، أسفرتا عن استشهاد أكثر من 195 فلسطينيا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن العدوان المتواصل على القطاع المحاصر أسفر عن استشهاد 8805 مواطنين بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، وإصابة 22240 بجروح مختلفة، حتى ظهر الأربعاء.