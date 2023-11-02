“صامدون ولن نترك الوطن”.. فلسطينية توجه رسالة بعد نجاتها من مجزرة جباليا

روت امرأة فلسطينية من قطاع غزة تفاصيل مرعبة عقب نجاتها من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في حق عائلة “أبو العيش” بمخيم جباليا أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقالت المرأة “كنا قاعدين في دورنا نقرأ القرآن، فإذا بصاروخ يهوي فوق رؤوسنا فاستشهدت بنتي وأولادها وزوجها، ونسايبي كلهم، وتم القصف بدون تحذير وبدون أي شيء”.

وأضافت “الحمد لله، صامدين صامدين بإذن الله، لن نترك الوطن وسنستمر حتى تحرير فلسطين”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا و32 ألف مصاب، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا.

وناشد المتحدث كل الأطراف توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، محذرا من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 18 في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية منذ الثلاثاء.