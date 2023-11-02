قائد كتيبة.. مقتل أكبر ضابط إسرائيلي خلال عمليات الجيش في قطاع غزة حتى الآن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل قائد كتيبة وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في القتال المستمر بقطاع غزة؛ مما رفع عدد العسكريين القتلى إلى 18 خلال يومين.

وقال جيش الاحتلال عبر منصة إكس، إن قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بالجيش المقدم سلمان حبكة (33 عاما) من قرية جت، قُتل في شمال غزة، وأصيب 4 جنود بجروح خطيرة خلال القتال.

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: المقدم سلمان حبكة قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 مدرع أكبر ضابط يُقـ ــتل خلال عمليات الجيش في قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3qrWvYGJhF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المقدم سلمان حبكة هو أكبر ضابط يقتل خلال عمليات الجيش في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى خلال يومين إلى 18 عسكريا، في العملية البرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة.

ومنذ فجر يوم الثلاثاء، تصاعدت اشتباكات مباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

وواصل جيش الاحتلال اليوم الخميس، عمليات توغله البري في قطاع غزة المستمرة منذ عدة أيام بالتزامن مع شنّ هجمات جوية مكثفة، في وقت أعلنت فيه المقاومة الفلسطينية تصديها للتوغل.





وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن قوات النخبة التابعة لها، اشتبكت مع قوة راجلة من العدو بعد تقدم قوة مؤلفة من 6 آليات و4 جرافات شرق خان يونس فجر اليوم الخميس.