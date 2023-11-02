كتائب القسام تتصدى لتوغل جيش الاحتلال في غزة وتستهدف الجنود والآليات العسكرية

كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت صباح اليوم الخميس، دبابةً حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة “الياسين 105”.





وقالت في بيان على تليغرام “مجاهدو القسام يستهدفون دبابةً صهيونيةً حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة الياسين 105”.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط إسرائيلي خلال معركة شمال غزة، قال إن اسمه يوفال زيلبر وعمره 25 عاما، وإنه من رمات غان، وعضو في كتيبة المشاة 7007 لواء هرئيل.





استهداف آليات

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، استهداف آليتين إسرائيليتين في محور شمال غرب قطاع غزة، وقالت “كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105”.

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين و4 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في بلدة بيت حانون، ويوم الثلاثاء قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية، عمقت توغلها داخل شمال ووسط القطاع.





ومنذ فجر يوم الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين من كتائب القسام في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على غزة، استشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، وأصيب نحو 22219 آخرين​​​​​​​، كما استشهد 130 فلسطينيا واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية.