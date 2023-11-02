كتائب القسام تدكّ آليات الاحتلال بقذائف الهاون بعد توغلها في قطاع غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يظهر قيام مقاتليها بدكّ آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون.

وظهر مقاتلو المقاومة في المقطع وهم يتحصنون بين الأشجار، ويطلقون قذائف الهاون بكثافة ودون توقف، ومن أماكن متعددة باتجاه جنود الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنود من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه منذ بداية العملية البرية إلى 17 جنديا.

و كان أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام قال، أول أمس “تمكن مجاهدونا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع، كما تمكنوا أيضا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات”.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا محاولاتها لاختراق غزة بريا بشكل محدود في عدة مناطق من جهتين أساسيتين؛ الشمال، بالقرب من بيت لاهيا وبيت حانون، والشرق، جنوبي حي الزيتون.