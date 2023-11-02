ما “القنابل الضوئية” التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنواعًا متعددة ومختلفة من الأسلحة التقليدية والمتطورة في حربه الحالية على قطاع غزة.

وتشكل “القنابل الضوئية” عينة نموذجية من الأسلحة الفتاكة، التي اعتمدها جيش الاحتلال لتحديد المواقع المستهدفة في قطاع غزة لحظات قُبيل استهدافها بالصواريخ.

وهذه نبذة مركزة عن وظيفة هذه القنابل:

تشكل هذه القنابل نسخة متقدمة ومعدلة، تنتج ضوءًا شديدًا وصوتًا قويًا عند انفجارها، ويستعين بها الاحتلال في العمليات العسكرية الليلية، بهدف إنارة المكان المستهدف قصفه، قبل إطلاق الصواريخ أو القنابل.

وحسب موقع الموسوعة البريطانية، فإن إطلاق هذه القنابل ينتج عنه اشتعال شديد قوي في السماء، لمدة ثوان أو دقائق، من أجل إنارة المنطقة المستهدفة ليلًا، للتصويب تجاه الهدف بشكل دقيق.

وقد تؤدي هذه القنابل لشل حركة الطرف المستهدف وإرباكه، وقد تصل في بعض الأحيان لإفقاده الرؤية.

ويتم إطلاق هذه القنابل من مدافع الهاون وأحيانًا أخرى من الطائرات، حيث تكون مزودة بمظلات صغيرة.

ويعتبر الفلسطينيون إطلاق هذه القنابل في السماء ناقوس خطر لقصف جديد قادم.

وحسب الخبراء العسكريين فإن استعمال جيش الاحتلال لهذه القنابل يدخل في إطار الحرب النفسية ضد المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب وسائل أخرى أبرزها “طائرة الاستطلاع الزنانة” التي تصدر صوتًا مزعجًا لسامعيها.