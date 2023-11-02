مسؤول البعثة الطبية النرويجية: أعمل في غزة منذ 25 عاما ولم أشاهد أي قواعد عسكرية تحت مستشفى الشفاء (فيديو)

قال مادس غيلبرت مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة إن 12 مستشفى في القطاع خرجت من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف غيلبرت في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي لا يلتزم بالمواثيق الدولية ولا مشكلة لديه في قصف المستشفيات أو استهداف سيارات الإسعاف.

وتابع “عملت لمدة 25 عاما كطبيب في غزة لبناء ودعم قطاع الرعاية الصحية، لكن ما لاحظته خلال هذه الحرب الأخيرة هو أن إسرائيل تريد خنق القطاع الصحي”، مشددا على أن المستشفيات الباقية تعمل تحت التهديد وتعيش حالة اكتظاظ غير مسبوقة جراء ارتفاع عدد المصابين والجرحى.

وأوضح غيلبرت أن استهداف جيش الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي المتخصص في علاج الأشخاص المصابين بالسرطان، يؤكد أن إسرائيل ماضية في ضرب المؤسسات الطبية في غزة الواحد تلو الآخر.

وقال إن غاية إسرائيل من استهداف المؤسسات الطبية في القطاع هي “تخويف المواطنين وتجويعهم وحرمانهم من الأمن”. وأضاف: “خلال عملي بغزة لم أشاهد القواعد العسكرية التي تقول إسرائيل إنها تحت مستشفى الشفاء”.

وتساءل مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة متى سيقدم الرئيس الأمريكي جون بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف قصف المنشآت الطبية؟ وما هو عدد الضحايا الذين يجب أن يستشهدوا حتى يقتنعا بضرورة وقف هذه الحرب؟

وقتل الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الجاري على قطاع غزة أكثر من 8800 فلسطيني، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219 آخرين، كما استشهد 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية.