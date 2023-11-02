مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية: الحرب على غزة كلفتنا أكثر من 30 مليار شيكل حتى الآن

وصف رئيس قسم الخزانة بوزارة المالية الإسرائيلية يوغيف غيردوس تداعيات الحرب الاقتصادية على غزة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بأنها “هائلة”، مشيرًا إلى أنها قُدّرت بأكثر من 30 مليار شيكل.

وأضاف غيردوس خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، حول تقديرات الوزارة المالية للأضرار التي خلفتها الحرب المستمرّة، أن نفقات القتال وحدها تصل حتى الآن إلى 25 مليار شيكل، مما يعني أن كل يوم قتال يكلف نحو مليار شيكل، مرجّحًا أن يزداد الإنفاق الإجماليّ في ظلّ استمرار الحرب.

وتابع “مع استمرار الحرب سوف تتراكم التكاليف، وسيشكّل ذلك عبئًا على الميزانية في السنوات القادمة. يكفي فقط أن تعلموا أن سكان غلاف غزة الذين تم إجلاؤهم، تبلغ تكلفة تغطية نفقاتهم اقتصاديا 1.7 مليار شيكل شهريًّا”.

وبدوره أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن الحكومة بصدد وضع ميزانية جديدة للعام المقبل 2024، وأنهم سيعلنون سلسلة من الإصلاحات لدعم النموّ.

وأضاف سموتريتش خلال المؤتمر الصحفي ذاته “حتى الآن قمنا بتحويل 5 مليارات شيكل من الموازنة لصالح الحرب. سيكون هناك عجز في الميزانية، لكن هذا العجز سنلمسه مرة واحدة”.

وتابع “سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتعافى أنظمة الدولة وتنظم نفسها، لكنني أريد أن أعلن بشكل لا لبس فيه أن الحكومة تعمل على توفير حل حقيقي. التحدي الذي نواجهه هو إعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه الفترة. الإرهاب يريد أن يوقف حياتنا، ولكن يتوجب علينا الحفاظ عليها. يجب أن نذهب إلى العمل، ليس فقط من أجل الاقتصاد، ولكن أيضًا من أجل حصانتنا الوطنية وحصانة جيل المستقبل”.

وردا على سؤال طرحته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية حول رفع أسعار الوقود، أوضح سموتريتش أن أسعار الوقود لن تُرفَع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي رفع أسعار الوقود خلال الحرب.