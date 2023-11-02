مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في طولكرم (فيديو)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل جندي من قوات الاحتلال بإطلاق النار على مركبة في بلدة “بيت ليد” شرقي طولكرم.

وأظهرت مقاطع نشرتها وسائل إعلام فلسطينية انقلاب السيارة التي كان على متنها جندي الاحتلال الإسرائيلي حين أطلق فلسطينيون النار عليه.

وأوضحت المشاهد جندي الاحتلال الذي كان يرتدي الزي العسكري وهو مضرّج بدمائه.

تغطية صحفية: "مـقـتل جندي من جيش الاحتلال في عـمـلـية إطــلاق نار قرب بيت ليد شرق طولكرم". pic.twitter.com/RvX5wzl3mH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 2, 2023

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدات شرق طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة (عنبتا) وأغلقت الشارع الرئيسي ومنعت المركبات والمواطنين من المرور.

وأفادت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت قناصتها على طول الشارع وبين أزقته.

وتتزايد حدة المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ ينفذ الاحتلال عددا من الاقتحامات في بلدات ومدن الضفة ويعتقل عددا كبيرا من المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 70 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وارتفعت حصيلة حملات الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر في الضفة الغربية إلى 1830 معتقلا، وشملت كافة الفئات بمن فيها الأطفال والمسنّون والنساء، ومئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.