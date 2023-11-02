نجمة التنس العالمية أُنس جابر تبكي على غزة وتتبرع بجزء من جائزتها (فيديو)

لم تملك نجمة التنس العالمية التونسية أُنس جابر، نفسها فبكت أمام عدسات الكاميرا على حال سكان غزة، وقالت إنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية التي فازت بها في بطولة المكسيك لصالح الشعب الفلسطيني.

وفي مقابلة بعد مباراة بدا التأثر واضحا على أنس جابر التي حاولت التغلب على دموعها عند الحديث عن غزة، وقالت التونسية التي سبق أن تأهلت لنهائي ثلاث بطولات كبرى “أنا سعيدة جدا بالفوز في المباراة لكني لم أشعر بسعادة كبيرة خلال الأيام الأخيرة”.

وقالت نجمة التنس العالمية أنس جابر في تصريحات عقب فوزها، على التشيكية ماركيتا فندروسوفا “لست سعيدة بالقدر الكافي بعد الفوز، لأن الوضع العالمي لا يجعلني سعيدة بالمطلق”.

وأضافت قائلة وسط الدموع “من الصعب جدا رؤية أطفال ورضع يموتون كل يوم في غزة.. هذا مؤلم كثيرًا، لذلك قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين”.

وتابعت النجمة التونسية حديثها قائلة “آسفة للجميع، فمن المفترض أن تكون هذه مباراة لكرة المضرب، لكن من المحبط أن تشاهد مقاطع الفيديو هذه كل يوم.. هي رسالة ليست بسياسية إنما إنسانية”.

وفازت جابر في مباراتها الثانية في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكون المكسيك، على التشيكية ماركيتا فندروسوفا المصنفة سادسة عالميا، بـ4/6 و3/6.

"بدنا هدنة يا عالم".. طفل فلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AkhomUVtwR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

شهداء غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 9061 فلسطينيا.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، ارتفاع عدد الشهداء وقال إن بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة. إضافة إلى 32 ألف مصاب.

وقال إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها نحو 256 شهيدًا؛ مما رفع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية إلى 965 مجزرة، مشيرا إلى تلقيهم 2060 بلاغًا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1150 طفلا.