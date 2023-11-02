وقفة في ساحة الكرامة بمدينة السويداء السورية تضامنا مع غزة (فيديو)

تظاهر عشرات السوريين اليوم الخميس، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وخلال المظاهرة طالب المشاركون بوقف “إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وردد المتظاهرون شعارات تضامينه شملت “الشعب العربي واحد الدم العربي واحد”، وشعار “من يكتفي في إدانة المذبحة شريك في الإبادة”، وشعار” أمام أنظار العالم غزة تتحول من سجن مفتوح على مقبرة جماعية”.

وكان عدد من نشطاء الحراك السلمي في سوريا قد دعوا خلال الأيام الماضية لهذه الوقفة التضامنية للمطالبة بموقف رسمي عربي موحد حُيال ما يقع في غزة من مجازر وإبادة جماعية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بشن عمليات توغل برية محدودة تكبده خسائر بشرية يعلن عنها تدريجيا.

ولم تتوقف عمليات القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر، وأعلنت الحكومة في غزة أن مجزرتين وقعتا خلال اليومين الماضيين في مخيم جباليا بالقطاع المحاصر، وأسفرتا عن استشهاد أكثر من 195 فلسطينيا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة شهداء العدوان المتواصل على القطاع المحاصر ارتفعت إلى 9061 شهيدا بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة. بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف مصاب. وذلك حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ظهر الخميس.