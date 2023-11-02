“يابا.. سعيد.. سلمى”.. فلسطيني ينادي أطفاله تحت أنقاض منزله الذي قصفه الاحتلال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفلسطيني من غزة وهو ينتقل بين ركام بيته المهدم وينادي على أبنائه تحت الأنقاض.

وتضمن الفيديو المتداول صور الأب وهو ينتقل من مكان إلى آخر، بحثا عن صوت أو نداء من تحت الانقاض يساعده ويحفزه على الحفر لانتشال أحد أبنائه.

ولما لم يتوصل الأب الفلسطيني بجواب عن نداءاته المتواصلة انهار بالبكاء وهو يردد “مش قلت لك دير بالك على أختك”.

وكانت آخر الاحصائيات أظهرت ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 9061 شهيدا بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة. بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف مصا.

وتشير بعض الإحصائيات الأخرى في القطاع إلى الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950، بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلا، قد يكونون محاصرين أو شهداء تحت الأنقاض.