أب يبحث عن أطفاله بين جثث شهداء قصف إسرائيلي لمدرسة للأونروا في غزة (فيديو)

فُجع شاب فلسطيني في أطفاله الخمسة، اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة لوكالة غوث وتشغيل النازحين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

وكان الأب وعائلته ينزحون في مدرسة شهداء الأقصى بمخيم البريج في دير البلح جنوب مدينة غزة، التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي بصواريخه وأسقط شهداء من النازحين بها.

وبكى الأب على باب سيارة الإسعاف وهو يحاول العثور على جثث أطفاله بين الجثث، وقال للجزيرة مباشر إنه خرج إلى السوق حتى يبتاع لهم ما يأكلونه لكنه عاد ليجد المدرسة مقصوفة.

وقال الأب المكلوم إنه استطاع التعرف على جثة واحدة فقط من بين جثث باقي أطفاله وزوجته وإخوته الشهداء، إذ تشوهت الجثث من شدة الانفجار وتحولت إلى أشلاء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة المحاصر لليوم الخامس والأربعين على التوالي؛ مما أسفر عن أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.