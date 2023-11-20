الجزيرة مباشر توثق لحظات الفاجعة.. شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لرفح (فيديو)

سقط 16 شهيدا من النساء والأطفال، صباح اليوم الاثنين، في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل، منها منزل عائلة ربيع ومنزلان لعائلتي ضهير وأبو شلوف.

واستشهدت امرأة من عائلة ربيع وأصيب عدد كبير من أفرادها ومن النازحين، بينهم أطفال بإصابات خطيرة.

ونُقل المصابون إلى المستشفى الكويتي بعد القصف الذي جرى غرب رفح، وأظهرت لقطات خاصة بالجزيرة مباشر -التُقطت بعد القصف بلحظات- هول الفاجعة.

وتطايرت الأتربة من المباني المقصوفة وهرع النساء والأطفال إلى سيارات الإسعاف، في حين هبّ شباب ورجال المنطقة لانتشال الضحايا وبينهم عدد كبير من الأطفال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلين في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال هدمت المنزلين القريبين من مستشفى “أبو يوسف النجار” على رؤوس من فيهما؛ مما أدى إلى إصابة العشرات وسقوط عشرات آخرين تحت الركام.