تقرير: انقسام داخل الإليزيه بسبب حماس والموقف من الحرب على غزة

تحدث موقع إذاعة “أوروبا 1” عن انقسامات داخل قصر الإليزيه بسبب موقف الرئيس إيمانويل ماكرون من الحرب الجارية في غزة، وأشار إلى أن المستشارين لا يحملون الرأي نفسه حول حركة حماس.

وأفاد الموقع أن الرئيس سيجري تغييرات كبيرة في الأيام القليلة المقبلة داخل الإليزيه، إذ لا تحظى مواقفه بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالإجماع بين مستشاريه.

ونقل الموقع عن مقال نُشر على صحيفة “لوموند” وجود “حرب داخلية” بين مجموعات من مستشاري رئيس الدولة. وكشف أحد المستشارين المقربين من الرئيس للإذاعة أن التغييرات المقبلة ستكون “تصفية للحسابات”.

وجاء في المقال أن اللغط يحوم حول المستشار فريديريك ميشيل، وأن ألكسندر كوهلر الذي يرافق إيمانويل ماكرون منذ 9 سنوات، يوشك أن يترك منصب السكرتير العام للإليزيه.

وأفاد الموقع بأن هذه التغييرات تأتي مع إعادة تشكيل الحكومة، مضيفا أن قلب السلطة منقسم مثل المجتمع بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما تتفاقم كل هذه التوترات بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط.

وقال كاتب المقال إن تردد ماكرون في موقفه الدبلوماسي حول ما يجري في غزة سيشهد ردودًا. وأضاف “في حين يدعو رئيس الدولة منذ أزيد من شهر إلى عدم نقل الصراع إلى الداخل الفرنسي، فإن الصراع موجود بالفعل في الإليزيه”.

وهو ما أكده أحد أحد مستشاريه للإذاعة، قائلا: “لقد أدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى تقسيم الفريق بعمق، لدرجة أن بعض الأشخاص لم يعود يتحدث بعضهم مع بعض”.