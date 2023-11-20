مسؤول ملف الأسرى في حماس يكذب رواية الاحتلال الإسرائيلي عن نفق مستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

قال مسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زاهر جبارين، إن الاحتلال الإسرائيلي يزوّر الحقائق بادعائه وجود الأسرى الإسرائيليين وقيادة حماس في أنفاق تحت مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأشار جبارين، أمس الأحد، في تصريح لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إلى أن حماس دعت في مؤتمر صحفي، قبل اقتحام جيش الاحتلال للمستشفى، إلى زيارة لجنة دولية وأممية محايدة لمعاينة المكان.

وذكّر المسؤول في حماس بشهادات عدد من الأطباء والممرضين الأجانب الذين عملوا في مستشفى الشفاء، والذين أكدوا للمجتمع الدولي عدم وجود أي أنفاق أو مقاتلين في المستشفى.

وأكد المتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي تعوّد أن يقدم صورا وخرائط مزوّرة لخداع المجتمع الدولي والافتراء على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الاحتلال “بدأ افتراءاته في هذه الحرب منذ ادعاء اغتصاب المقاومين للنساء وقطع رؤوس الأطفال، قبل أن يثبت كذبه”.

وأوضح جبارين أن تحقيقات الاحتلال كشفت أن من قُتلوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول وتفحمت أجسادهم هم من كتائب القسام، بعد أن ادعى أنهم مستوطنون مدنيون.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا ومقاطع فيديو قال إنها لنفق بمستشفى الشفاء، وقد أخلى أمس الأحد المستشفى من الأطباء والمرضى والنازحين وسَيطر عليه كله، بعد اقتحامه مرات عدة ومحاصرته بالدبابات.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد للجزيرة مباشر، إن فرق المنظمة وجدت، عند زيارة مستشفى الشفاء بغزة بعد قرار الاحتلال إخلاءه قسرًا “الوضع صادمًا جدًّا”.

وأفادت بوجود “آثار القصف وإطلاق النيران في المباني، ومقابر جماعية حيث وجدوا نحو 80 شخصًا دفنوا هناك، ووجدوا في ممرات المستشفى الكثير من النفايات، وعدم القدرة على معالجة الجروح المفتوحة والكثير من المصابين بالإصابات البالغة التي تسوء جراء حرمان المستشفى من الطعام والوقود والمياه والدواء”.