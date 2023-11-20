مسنّ فلسطيني يبكي إخوة له نزحوا إليه في رفح فباغتهم قصف الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

انهار رجل مسنّ في مستشفى بشرق مدينة رفح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزله وقتل أخته وأبناءها الذين جاؤوه نازحين.

زار الرجل المستشفى للاطمئنان على حالة أخيه الذي أصيب إصابات بالغة في الرأس والذراع، وظهر وهو يتنفس عبر جهاز التنفس الاصطناعي وقد غطى الجبس معظم أجزاء جسمه.

وبكى الرجل وهو يضرب كفًّا بكفّ مرددا “لسة ما دخل ع الدار”، في إشارة إلى أن شقيقه وأبناءه كانوا قادمين إليه للمقام عنده، فباغتهم القصف على باب المنزل.

وظل المصاب يسأل عن حال أبنائه من خلف جهاز التنفس الاصطناعي، وطمأنه شقيقه على أنهم بحالة جيدة وأنه هو أيضا بأفضل حال وهو في المستشفى لتلقي العلاج.

وانهمرت دموع المسنّ الفلسطيني وهو يقول إن ابنة أخته وأبناءها الذين قدموا أمس للاحتماء بمنزله استشهدوا بالقصف الإسرائيلي، مرددا بحرقة “الله ينتقم من أولاد الحرام.. والله يعوض علينا يا رب”.

وأسقط الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من الشهداء في مدينة رفح بقصف متتال منذ فجر اليوم الاثنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ45 على التوالي؛ مما أسفر عن أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.