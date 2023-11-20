مظاهرة لمئات الأطفال مع ذويهم في تورينتو الكندية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (فيديو)

تجمع مئات الأطفال مع ذويهم في مدينة تورينتو الكندية، وقادوا مظاهرة ترفع شعارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، مطالبين بالحرية لفلسطين.

وناشد المتظاهرون جاستن ترودا رئيس الوزراء الكندي، وقف الإبادة الجماعية في غزة ووقف الدعم للاحتلال الإسرائيلي.

يتساءل الطفل زياد الشرفة (9 سنوات) لماذا لا يتحرك العالم حتى اللحظة لإيقاف ما يحدث في غزة؟ متعجبا من وقوف “جاستن ترودو” رئيس الوزراء الكندي صامتا أمام ما يحدث في غزة، مشيرا إلى مشاهدته يوميا لأطفال في مثل عمره يقتلون أو يفقدون أهليهم.

وتقدمت الطفلة ميس باعتذار لأطفال فلسطين مؤكدة أن العالم يقف صامتا أمام مأساة غزة قائلة “أعتذر لكون العالم لا يرى احتياجاتكم، فلكم كل الاعتذار على خذلناكم”.

وناشدت الطفلة جنى (9 سنوات) العالم إعطاء الفلسطينيين حقهم في بلدهم، مؤكدة ضرورة تمتع أطفال فلسطين بالأمن والحرية في بلدهم.

وعن ازدواجية المعايير قالت جنى: عندما نذهب إلى المدرسة يحدثنا المعلمون عن الإنسانية في العالم أجمع، متسائلة أين الإنسانية التي ينبغي أن تطبق وتمارس في غزة؟!

“أبقوا أقوياء، نحن معكم” بهذه الرسالة حثت الطفلة جنى عليان الفلسطينيين على الثبات والدفاع عن المسجد الأقصى في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة وعيها التام بمخاطرة الفلسطينيين بحياتهم من أجل قضيتهم.

إبادة جماعية

وتقول الطفلة سلمى جرادات للجزيرة مباشر إنها فلسطينية من جنين ولدت في كندا، مطالبة بوصفها مواطنة كندية حكومتها بالتحرك لوقف ما يحدث في غزة، مناشدة ترودو وحكومته التحرك العاجل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت سلمى، وهي ابنة 10 سنوات، أنه من غير العادل أن يخسر الأطفال منازلهم واصفة ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، مشيرة إلى استشهاد 5000 طفل فلسطيني كل عامين في ظروف مختلفة، مؤكدة أنه من غير العادل أن يخسر الأطفال أرواحهم وعائلاتهم في ظل صمت عالمي غير مبرر.

وأكدت سلمى أن قصف المستشفى ليس دفاعا عن الذات، وطالما كانت هذه أرضنا ولن تكون أرض أحد آخر.

وقالت ماجدة محمود، وهي أم كندية من أصل فلسطيني، إنهم جاؤوا للتظاهر هنا من أجل تأصيل القضية الفلسطينية في قلوب أطفالهم، مشيرة إلى فقدانها أقرباءها وأصدقاءها، مؤكدة أن الدول العربية والمجتمع الدولي خذلهم في معركة واضح فيها الحق والباطل.

ويستغرب ريك ولف بأسف تجاهل الغرب لحقوق الإنسان ونحن في عام 2023، مؤكدا مشاركة كندا في هذا التجاهل قائلا: “قضية حقوق الإنسان والعدالة أمر تتجاهله الدول الغربية ولسوء الحظ كندا من ضمن هذه الدول”، ويأمل هذا المسنّ الكندي أن تنظر كندا والدول الغربية بعين العدالة والإنسانية إلى القضية الفلسطينية.

جريمة لا تغتفر

وتحث نورا، وهي أم فلسطينية شارك ابنها في المظاهرة، الحكومة الكندية ورئيس وزرائها، جاستن ترودو على الدفع بقوة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح الدكتور سيف الدين سيد، وهو طبيب كندي، أن حصار المستشفيات واستهداف المرضى أمر غير قانوني، مطالبا المسؤولين بالدفاع عن الأطباء والمستشفيات والوقوف في الجانب الصحيح، مناشدا رئيس الوزراء الكندي أن يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة موضحا أن الأوضاع كل يوم تزداد خطورة في فلسطين.

وأضاف سيف الدين أنه في كل 10 دقائق يموت طفل، واصفا ترك الأطفال الخدج يموتون في مستشفى الشفاء بأنه جريمة لا تغتفر.

ويؤكد الدكتور عز الدين أبو العيش أن اجتماعهم اليوم مع الأطفال جاء للتحدث باسم أطفال فلسطين، موضحا أن الحديث عن القتلى هو مسؤولية الأحياء، مطالبا بالعدالة للقضية الفلسطينية.

ووصف أبو العيش سكان قطاع غزة قائلا: “إنهم يعيشون حياة بدون حياة” مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وتشير الدكتورة الطبيبة عالية خان، إلى الدور السلبي الذي لعبته حكومتهم اتجاه ما يحدث في غزة، موضحة أنها تشعر بالحزن جراء تضحية الأطباء بحياتهم من أجل تقديم الرعاية الطبية في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.