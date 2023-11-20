12 شهيدا وهلع بين المرضى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى “الإندونيسي” في غزة (فيديو)

استشهد 12 مريضا في مستشفى “الإندونيسي” بمدينة دير البلح في قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، جراء قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف المستشفى بشكل مباشر.

وقال أحد الأطباء في المستشفى للجزيرة مباشر، إن الأطباء والمرضى والنازحين استيقظوا على الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل على وقع قصف عنيف على الطابق الثاني من المستشفى.

وأوضح المتحدث أن قصف الاحتلال الإسرائيلي أحدث عددا كبيرا من الإصابات الخطيرة إلى جانب إسقاط الشهداء، مضيفا أن الطاقم الطبي يعجز عن ممارسة مهامه في تقديم الرعاية للمرضى والمصابين في ظل هذا الظرف الحرج.

وأفاد الطبيب أن حياة كل من داخل مستشفى “الإندونيسي” في خطر، إذ يستهدف الاحتلال النوافذ والممرات بالرصاص الحي، فيما حاصرت الدبابات المجمع الطبي بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من الصباح.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر حالة من الهلع بين المرضى والنازحين داخل المستشفى على وقع أصوات الرصاص التي لم تتوقف، وعبّرت النساء والأطفال عن خوف شديد من حصار المستشفى وإطلاق الرصاص عليه.

وتكدّس النازحون والمرضى في ممرات المستشفى وأروقته مفترشين الأرض، حتى أصبح الوضع مأساويا.

ويأتي حصار مستشفى “الإندونيسي” وقصفه بشكل مباشر، يومًا واحدا بعد إخلاء مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والسيطرة عليه كاملا من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أجبر المرضى في حالات حرجة والأطباء على مغادرة المستشفى سيرا على الأقدام نحو الجنوب تحت تهديد السلاح.

ويخرق الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني الذي ينظم حالات الحرب والذي يعتبر المستشفيات محصنة وتحت الحماية الدولية، ويمنع قصفها ومهاجمتها.

وادعى الاحتلال الإسرائيلي وجود أنفاق تؤوي الأسرى الإسرائيليين وقيادات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس)، في مستشفى الشفاء وهو مانفته و كذبته وزارة الصحة في غزة وحركة حماس.