أب في غزة مناشدا الأطباء: خذوا عينَي وأعطوهما لابنتي (فيديو)

ناشد أب مكلوم في قطاع غزة الأطباء ومن يمكنه المساعدة إنقاذ عينَي ابنته الصغيرة التي تضررت جرّاء القصف الإسرائيلي على منزلهم في شمالي قطاع غزة.

وبكلمات تفطر القلب، وقف الأب إلى جوار ابنته الملقاة على سرير في مستشفى، وهو يقول “خذوا عينَي الاثنتين وأعطوهما لابنتي”.

ومنذ 46 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 14128 شهيدًا بينهم نحو 5840 طفلًا و3920 امرأة، إضافة إلى أكثر من 33 ألف مصاب نحو 75% منهم أطفال ونساء، حتى مساء الثلاثاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.