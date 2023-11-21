“أونروا” توزع دقيقا على النازحين في غزة لأول مرة منذ اندلاع الحرب (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أكياس دقيق على العائلات النازحة في مدارسها بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم السادس والأربعين على التوالي.

وبيَّنت المشاهد عمليات توزيع الدقيق على العائلات النازحة في المدارس وفي بعض نقاط التوزيع. وتحدّث نازحون عن معاناتهم نتيجة نقص الطحين وانقطاعه بعد شهر ونصف من الحرب.

1.7 مليون نازح

وقالت “أونروا” إن 1.7 مليون فلسطيني اضطروا إلى النزوح قسرا من منازلهم جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوكالة في تقرير أصدرته الثلاثاء “مقتل 13 ألف فلسطيني، 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ونزوح 1.7 مليون في مناطق مختلفة بقطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأوضح التقرير أنه “حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يسكن نحو 930 ألف نازح في 156 منشأة تابعة للأونروا بجميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك الشمال”.

كما “يعيش 770 ألف نازح (آخرون) في 99 منشأة في مناطق (محافظات) الوسطى وخان يونس ورفح”، وفق التقرير.

وأوضحت الوكالة الأممية أن “نحو 160 ألف نازح كانوا يعيشون في 57 مدرسة تابعة للأونروا شمالي القطاع حتى 12 أكتوبر، قبل صدور أوامر الإخلاء من السلطات الإسرائيلية”.

وأشارت إلى أنها “لا تستطيع الوصول إلى تلك الملاجئ لتقديم المساعدة أو حماية النازحين”، كما أنها “لا تملك معلومات عن احتياجاتهم وأوضاعهم”.

ومنذ 46 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 14128 شهيدًا بينهم نحو 5840 طفلًا و3920 امرأة، إضافة إلى أكثر من 33 ألف مصاب نحو 75% منهم أطفال ونساء، حتى مساء الثلاثاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.