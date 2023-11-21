“رسالتي الأخيرة للعالم”.. آخر ما بثّته الصحفية آيات خضورة قبل استشهادها في غزة (فيديو)

الشهيدة آيات: للأسف اليوم أحلامنا إنه لو اسستشهدنا، نستشهد جسد واحد، إن الناس تعرفنا، ما نكون أشلاء ننحط في كيس

رسالة مؤثرة وجهتها الصحفية آيات خضورة للعالم قبل استشهادها، وعدد من أفراد أسرتها في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها الواقع في منطقة بيت لاهيا بقطاع غزة.

الفيديو الأخير لآيات أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا نص الرسالة “إحنا بشر زينا زي بشر كل العالم، كان في عندنا أحلام كتير كبيرة، بس للأسف اليوم أحلامنا إنه لو اسستشهدنا، نستشهد جسد واحد، إن الناس تعرفنا، ما نكون أشلاء ننحط في كيس، إن لما نستشهد يكون فيه كفن لنا، ونندفن في قبر”.

واستكملت رسالتها قائلة “صارت أحلامنا أنه تتوقف الحرب، إنه ما نسمع صوت القصف، لم نتخيل أن نصل إلى هذه المرحلة ونعيش هذه الحياة، ما فيها أدنى مقومات الحياة الأساسية”.

وتابعت متأثرة “فيه شغلات ما بنقدر نحكيها، في شغلات قد ما الناس صورت والناس وثقت مش كل شيء بنقدر نوصله متى تخلص هذه الحرب؟ مين هيظل يحكي للناس شو صار فينا شو إحنا عشنا شو شوفنا، احنا بنشوف كل شيء قاعد يدمر أمام عينينا”.

“رسالة غزة للعالم”

كان هذا آخر مقطع نشرته الشهيدة آيات خضورة، ووثقتها على منصة إنستغرام، تحت عنوان “رسالتي الأخيرة للعالم.. رسالة غزة للعالم: أوقفوا الحرب”.

وهذا مقطع سابق لها وصفت فيه فظاعة قصف الاحتلال على بيت لاهيا.

واستُشهدت آيات خضورة مساء أمس الاثنين بغارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها في بيت لاهيا، كما استُشهدت صحفية أخرى وهي آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ46 وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء الطبي، حيث استمرت قوات الاحتلال في استهداف مستشفيات شمالي القطاع؛ مما أسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى وأخرج تلك المستشفيات من الخدمة كليًّا.