سرايا القدس تنشر فيديو لاستهداف 13 آلية للاحتلال شمالي قطاع غزة (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، تسجيلًا مصورًا لما قالت إنه استهداف آليات إسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان إنها استهدفت 13 آلية إسرائيلية في شمالي القطاع، اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان (استهدفنا بقذائف التاندوم و”آر بي جي” 9 دبابات و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية، بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، ومنطقتي المخابرات والتوام في شمال غزة).

كما أعلنت السرايا استهدافها منزلًا غرب حي الزيتون كان “يتحصن به 3 جنود ومجندة، وقد أجهزوا عليهم من مسافة صفر”.