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غزة.. وفاة مرضى في المستشفى الإندونيسي إثر نفاد الأكسجين ونقص الدواء بسبب الحصار (فيديو)

تسبب نفاد الأكسجين في وفاة بعض المرضى في العناية المركزة

أطفال في العناية المركزة في المستشفى الإندونيسي بإصابات بالغة جراء القصف الإسرائيلي
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21/11/2023-|آخر تحديث: 21/11/202304:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر استمرار محاصرة آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وتسبب الحصار ونفاد الأكسجين ومنع دخول الدواء والمستلزمات الطبية إلى المستشفى، في وفاة بعض المرضى الذين كانوا في العناية المركزة، إذ رصد الصحفي أحمد البرش استشهاد مريض بسبب نفاد الأكسجين قبل دقائق من التصوير، واستشهاد طفلين لشدة إصاباتهما وعدم وجود الرعاية المناسبة.

ويقف الأطباء في المستشفى الإندونيسي عاجزين عن تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمرضى، وعن تقديم أي نوع من الغذاء والمساعدات للنازحين العالقين في المستشفى.

وقد تكدست أروقة المستشفى بالمرضى والنازحين الذين افترشوا الأرض لعدم وجود أسرّة تكفي كل تلك الأعداد.

وبسبب نقص الكهرباء، واعتماد المستشفى على القليل منها الناتج من الطاقة الشمسية، يتنقل المرضى بين الأقسام عن طريق السلالم وحمل الأهالي لهم بالأسرّة، وهو ما يفاقم معاناتهم.

وأكد الأطباء للجزيرة مباشر، أنه لا تتوفر أي إمكانيات طبية أو غذائية أو مياه للتعامل مع المرضى، كما أنهم فوجئوا الليلة الماضية بقصف واستهداف جديد بالرصاص للمستشفى.

“دمار أكبر من الزلزال والفيضانات”

واشتكت والدة أحد المرضى، وقالت وهي منهمرة بالبكاء، إن ما يحدث في غزة “دمار أكبر من الزلزال والفيضانات، بينما الدول العربية تتفرج، وأمريكا تدعم إسرائيل”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حاصر المستشفى الإندونيسي منذ صباح أمس الاثنين وقصف عددًا من مبانيه، ضمن سياسة ممنهجة استهدفت قبله مجمع الشفاء الطبي بغرب مدينة غزة وغيره من المستشفيات في شمال ووسط القطاع، بهدف الإخلاء القسري لهذه المستشفيات من المرضى والمصابين والنازحين، وفق مسؤولين في غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين في بيان إنها تشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي استهدف المستشفى الإندونيسي.

المصدر : الجزيرة مباشر