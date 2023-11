غزة.. وفاة مرضى في المستشفى الإندونيسي إثر نفاد الأكسجين ونقص الدواء بسبب الحصار (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر استمرار محاصرة آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وتسبب الحصار ونفاد الأكسجين ومنع دخول الدواء والمستلزمات الطبية إلى المستشفى، في وفاة بعض المرضى الذين كانوا في العناية المركزة، إذ رصد الصحفي أحمد البرش استشهاد مريض بسبب نفاد الأكسجين قبل دقائق من التصوير، واستشهاد طفلين لشدة إصاباتهما وعدم وجود الرعاية المناسبة.

ويقف الأطباء في المستشفى الإندونيسي عاجزين عن تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمرضى، وعن تقديم أي نوع من الغذاء والمساعدات للنازحين العالقين في المستشفى.

وقد تكدست أروقة المستشفى بالمرضى والنازحين الذين افترشوا الأرض لعدم وجود أسرّة تكفي كل تلك الأعداد.

وبسبب نقص الكهرباء، واعتماد المستشفى على القليل منها الناتج من الطاقة الشمسية، يتنقل المرضى بين الأقسام عن طريق السلالم وحمل الأهالي لهم بالأسرّة، وهو ما يفاقم معاناتهم.

وأكد الأطباء للجزيرة مباشر، أنه لا تتوفر أي إمكانيات طبية أو غذائية أو مياه للتعامل مع المرضى، كما أنهم فوجئوا الليلة الماضية بقصف واستهداف جديد بالرصاص للمستشفى.

واشتكت والدة أحد المرضى، وقالت وهي منهمرة بالبكاء، إن ما يحدث في غزة “دمار أكبر من الزلزال والفيضانات، بينما الدول العربية تتفرج، وأمريكا تدعم إسرائيل”.

.@WHO is appalled by the attack today on the Indonesian Hospital in North Gaza, which reportedly resulted in the killing of at least 12 persons including patients and their companions residing at the hospital.https://t.co/w39gBnHQ4E#NotATarget pic.twitter.com/vGFrlq070P

— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) November 20, 2023