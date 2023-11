في حفل عالمي.. فنان مصري يتضامن مع غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار (شاهد)

تضامن الفنان المصري البريطاني أمير المصري مع الشعب الفلسطيني في غزة أمام العدوان الإسرائيلي على القطاع، مطالبًا بوقف إطلاق النار.

وخلال تقديم أمير لجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز “بافتا” في اسكتلندا، أول أمس الأحد، طالب أمير بإلقاء كلمة قصيرة قبل أن يبدأ في تسليم الجائزة.

وقال “قبل أن أبدأ أريد فقط أن أقول إن قلبي مع النساء والرجال والأطفال الذين يعانون الآن في غزة، دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة، ووقف فوري وعاجل لإطلاق النار”، وهو ما قوبل بتصفيق حار من الموجودين في الحفل الذي حضره رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف وزوجته.

كما نشر أمير صورة له من الكواليس وقد دوّن على يده بالإنجليزية “أوقفوا إطلاق النار الآن”، في إشارة إلى الأهالي الذين كتبوا أسماء أطفالهم على أجسادهم في غزة خوفًا من استشهادهم دون معرفة هويتهم ودفنهم في مقابر جماعية للمجهولين، وكتب معلقًا على الصورة “مع قلة حيلتنا تبدو هذه الأفعال قليلة جدًّا أمام ما يحدث في غزة”.

وفي مقطع فيديو سابق نشره أمير على حسابه في إنستغرام، بعد أيام من انطلاق الحرب، خاطب أصدقاءه وجمهوره في بريطانيا والولايات المتحدة، وطالبهم بأن يشاركوا في دعم غزة، ومضى في سرد معاناة سكان غزة منذ سنوات قائلًا “هذا لم يبدأ فجأة”.

ومنذ شهر ونصف، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد نحو نصفهم من الأطفال، فضلا عن أكثر من 30 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ46 وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء الطبي، حيث استمرت قوات الاحتلال في استهداف مستشفيات شمالي القطاع؛ مما أسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى وأخرج تلك المستشفيات من الخدمة كليًّا.

وفي بداية الحرب على غزة، نشر رئيس الوزراء الاسكتلندي، مقطع فيديو سجلته والدة زوجته من غزة، وبدت فيه وهي تبكي وتستنكر دعوة إسرائيل سكان شمال غزة إلى إخلاء منازلهم.

This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 13, 2023