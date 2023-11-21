مع الحديث عن التوصل لهدنة.. أي أحلام تداعب النازحين جنوب غزة؟ (فيديو)

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، ووسط القتل والدمار، يحدو الأمل الكثيرين في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

والتقت الجزيرة مباشر عددا من الشباب في القطاع، عبروا عن أملهم في تنفيذ وقف لإطلاق النار، يتيح لهم فرصة في لم شتات أهلهم ولقاء الأسرة والعودة إلى بيوتهم.

“أشبع من ابني”

كانت كلمات “أشبع من ابني اللي انولد في الحرب” هي أمنية أب جديد تصادف ولادة ابنه مع بدء الحرب، ليسطر أولى أمنياته برؤية ابنه الرضيع مؤكدا على اشتياقه للأهل والأصدقاء.

ويقول شاب فلسطيني آخر إن الأمنيات كثيرة، لكن أهمها على الأطلاق هو العائلة ولمتها وفرحتها، لكنه يتأسف لأن الحرب شتت عوائل غزة وفرقتهم.

“بدي أشوف أمي”

وكانت أمنية “بدي أشوف أمي” هي الأمنية المشتركة لعدد من الشباب، مؤكدين على اشتياقهم لرؤية أمهاتهم، وقضاء وقت به متسع معهن.

لكن شابة فلسطينية أعربت أن أمنيتها أن تتفقد جيرانها وقالت “حتفقد جيراني وأحبابي مش عارفين مين استشهد ومين ضل” وأضافت قائلة أيضا إنها تشتاق إلى بيتها الذي نزحت منه مرغمة.

وخطط شاب لأمنيته مع الهدنة، بقضاء يوم كامل مع عائلته “ليشبع منهم” وقال إنه يحن إليهم وأنه افتقد مشاركة ابنته الوحيدة وقال “سننت وأنا مش معاها”.

وكانت أمنيات شاب فلسطيني مغايرة للكل، فقد صرح بأنه يرغب في توثيق جرائم الاحتلال بحق غزة إبان العدوان قائلا: “بدي أروح للشمال أوثق الدمار اللي أحدثه الاحتلال”.