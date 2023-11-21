نتنياهو يعلن ملامح اتفاق لإطلاق سراح أسرى في قطاع غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن حكومته وافقت على اتفاق من شأنه إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة على مراحل، مؤكدًا أن القيادات الأمنية “تدعم القرار بالكامل” على حد قوله.

أبرز تصريحات نتنياهو خلال اجتماع حكومة الحرب:

سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل والرئيس الأمريكي ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن.

الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارًا صعبًا الليلة لكنه القرار الصحيح.

القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

الحرب ستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا ونقضي على حماس ونعيد المختطفين.

ملتزمون بإعادة جميع المختطفين.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

الاتفاق سيمثل خطوة أولى لتحرير جميع مختطفينا.

إعادة الرهائن واجب أخلاقي علينا قبل أي شيء.

الوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس”

الصفقة قد تكون صعبة لكننا اتخذنا القرار الصائب.

الشك يعتري الكثير من الأمور التي قد تواجهنا مستقبلًا ولكن علينا الآن أن نُعيد المختطفين إلى أرضهم.