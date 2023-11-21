نتنياهو: اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة على مراحل (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن حكومته وافقت على اتفاق من شأنه إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية على مراحل، مؤكدا أن القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، على حد قوله.

أبرز تصريحات نتنياهو

سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل والرئيس الأمريكي ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن.

الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.

القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.

سنواصل الحرب حتى نحقق كل الأهداف ونقضي على حماس ونعيد المختطفين.

ملتزمون بإعادة جميع المختطفين.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

الاتفاق خطوة أولى نحو إعادة جميع الرهائن.

الاتفاق سيمثل خطوة أولى لتحرير جميع مختطفينا.

إعادة الرهائن واجب أخلاقي علينا قبل أي شيء.

غانتس: