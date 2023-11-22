السودان.. الحرب المنسية وتفاصيل ما جرى عندما انشغل العالم بالحرب على غزة

في وقت كان فيه العالم منشغل بما يحدث في غزة.. تفجرت وقائع كثيرة في الحرب الدائرة في السودان بين الأطراف العسكرية.. تلك الحرب المنسية، إليك تفاصيل أهم جرى خلال شهر ونصف الشهر.

وتواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بإقليم دارفور غربي البلاد وهي تدخل شهرها الثامن، في ظل تدهور الوضع الصحي والإنساني من شح للأدوية والمواد الغذائية، إضافة لدمار كبير في البنية التحتية في مناطق الاشتباكات.

وخلال الشهر والنصف شهر الماضي غابت حرب السودان عن نشرات الأخبار في معظم المحطات العالمية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن أصوات المدافع وأزيز الطائرات ودوي الانفجارات لم تتوقف يوماً واحداً، وحصدت الحرب خلال تلك الفترة مئات القتلى والجرحى من المدنيين وتواصلت حركة النزوح في معظم المناطق التي امتدت إليها المعارك.





اشتداد المعارك بدارفور

واشتد أوار المعارك في عدد من مدن إقليم دارفور غربي البلاد، ففي الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على الفرقة 21 مشاة التابعة للجيش بمدينة (زالنجي) بوسط دارفور.

وبعد معارك ضارية استمرت لأكثر من أسبوعين، أعلنت قوات الدعم السريع، في السادس والعشرين من أكتوبر، سيطرتها على الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش بمدينة نيالا بجنوب دارفور.

كما أعلنت في الرابع من نوفمبر الجاري الاستيلاء على الفرقة 15 مشاة التابعة للجيش بمدينة الجنينة بغرب دارفور، وفي الحادي والعشرين من ذات الشهر أعلنت، سيطرتها على الفرقة 20 مشاة التابعة للجيش بمدينة الضعين بشرق دارفور.





قصف الجسور وتبادل الاتهامات

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تطورات متسارعة خلال الشهر والنصف شهر الماضي، ففي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف مصفاة الخرطوم للبترول بالخرطوم بحري شمال العاصمة بالطيران الحربي، فيما عزا الجيش الحادثة لاندلاع حريق بسبب انفجار ناقلة وقود تتبع للدعم السريع.

وفي صبيحة الحادي عشر من نوفمبر الجاري استيقظ السودانيون على صور تظهر تدميراً جزئيا لجسر (شمبات) الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان وتبادل للاتهامات، حيث اتهم الجيش الدعم السريع بتدمير الجسر، ‏فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتدبير الحادثة. والجسر الذي أنشئ في العام 1966م سيطرت عليه قوات الدعم السريع منذ بداية الحرب وهو خط إمدادها الرئيسي بين قواتها المتمركزة في مناطق سيطرتها في مدن العاصمة الثلاث.

وفي منطقة جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم تجددت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث قالت في الثاني عشر من نوفمبر الجاري، إنها سيطرت على قاعدة النجومي العسكرية التابعة للجيش بالمنطقة، فيما ‏نفى الجيش ذلك.

وفي ظل تواصل المعارك بين الطرفين، اتهم الجيش في الثامن عشر من نوفمبر قوات الدعم السريع بتدمير جسر خزان جبل أولياء “جزئياً” الرابط بين منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم ومدينة أم درمان.

من جانبها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالتورط في الحادثة، فيما أعلنت قوات الدعم السريع في العشرين من نوفمبر سيطرتها على قاعدة جبل أولياء العسكرية التابعة للجيش وجسر الخزان.





محادثات جدة

وانطلقت في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي جولة جديدة من المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة جدة السعودية، وبعد 10 أيام من المفاوضات أصدرت السعودية وأمريكا وإيغاد بيانا مشتركا في السابع من نوفمبر الحالي.

وأعلن في البيان، عن اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على إنشاء آلية تواصل بين قادة الطرفين واحتجاز الهاربين من السجون وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية كإجراءات لبناء الثقة، والالتزام بإنشاء آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإنسانية، وعبر الميسرون عن أسفهم لعدم تمكن الطرفين من الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار.

جولات خارجية

وبدأ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان جولة خارجية جديدة مع اقتراب الشهر الثامن للحرب، ففي الثالث عشر من نوفمبر الحالي، ‏عقد البرهان والرئيس الكيني وليام روتو جلسة محادثات في نيروبي، واتفقا على ضرورة عقد قمة عاجلة لمنظمة الإيغاد لبحث تسريع مفاوضات جدة لوقف الأعمال العدائية بالسودان.

وجدد البرهان عقب لقائه رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، تعاون الحكومة السودانية مع جميع المبادرات لإيجاد حلٍ للأزمة السودانية، من جانبه أكد آبي أحمد أهمية تكامل المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية.

وفي سياق العلاقات الخارجية للسودان أعلنت وزارة الخارجية في التاسع من أكتوبر الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السودان وإيران.





إعفاء أعضاء بمجلس السيادة

وفي تطور لافت أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في الثالث من نوفمبر الجاري، مرسوما بإعفاء عضو المجلس ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس من منصبه، كما أصدر في العشرين من نوفمبر مرسوماً دستورياً بإعفاء عضو مجلس السيادة رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر من منصبه.

تقسيم السودان

البرهان قال خلال كلمته في أعمال القمة السعودية الأفريقية بالعاصمة الرياض في العاشر من نوفمبر الحالي، إن إشعال الفتن القبلية والحرب على أساس عرقي هو أحد أساليب القوات المتمردة على حد وصفه.

من جانبه اتهم قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو ‏في فيديو مسجل بث بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، ما وصفهم بفلول النظام السابق بالترويج لدعاية “خطيرة” تفيد بأن “سيطرة قواتنا على دارفور تمهيد لتقسيم السودان” مؤكدا بأنهم يعملون من أجل سودان واحد موحد.

إنهاء حالة الحياد

وفي تطور لافت أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور وحركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، في السادس عشر من نوفمبر الحالي، عن إنهاء حالة الحياد من طرفي الحرب ومشاركتها إلى جانب الجيش في الحرب.

وفي المقابل أعلن رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس ورئيس تجمع قوى تحرير السودان عضو مجلس السيادة السابق الطاهر حجر ونائب رئيس التحالف السوداني وزير الثروة الحيوانية السابق حافظ عبد النبي، أعلنوا في بيان مشترك في الثامن عشر من نوفمبر الحالي تمسكهم بموقف الحياد تجاه طرفي الحرب والسعي لإيقافها عبر الطرق السلمية.