بلومبيرغ: واشنطن أبلغت إسرائيل أن قتل عدد كبير من المدنيين سيصعب مواصلة الحملة ضد حماس

نقلت صحيفة بلومبيرغ عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن قتل عدد كبير ومبالغ فيه من المدنيين الفلسطينيين سيجعل من الصعب مواصلة الحملة ضد حماس حتى نهايتها.

وأوضحت الصحيفة، الأربعاء، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين عبروا عن قلقهم من أن وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام والذي يتوقع أن يبدأ صباح الخميس، قد يتم تمديده إذا تم إطلاق سراح المزيد من الأسرى وقد يتسبب في مشاكل لجيشهم.

وقالت إن قسماً كبيراً من الحياة في إسرائيل معلق، والاقتصاد يعاني مع وجود مئات الآلاف في الخدمة الاحتياطية، مضيفة أن بضعة أيام خالية من القتال قد تؤدي إلى تراجع الزخم العسكري لدى جيش إسرائيل.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل اضطرت لقبول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكنها تخطط لاستئناف القتال.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن عن موافقة حكومته على وقف الحرب مؤقتا، لم يتردد في القول “نحن في حالة حرب وسنواصل الحرب”.

لكن بالنسبة للولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، فإن موقفها مختلف بعض الشيء، حيث انضمت واشنطن إلى الدعوات الساعية لوقف القتال، لكنها رجحت أن يتم استئنافه لاحقا “مع المزيد من ضبط النفس”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا لا يختلف كثيرا عن الاتفاق الذي رفضته إسرائيل قبل أسابيع.

وقالت إن عائلات الأسرى والمحتجزين قامت بحملة فعالة لوضع هذه القضية فوق النصر العسكري للجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن الأسرى يمثلون ضحايا فشل إسرائيل في الدفاع عن حدودها وحماية مواطنيها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن التخلي عنهم مرة أخرى من خلال الانسحاب من الصفقة سيكون أمراً غير مبرر.

ونقلت الصحيفة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق ياكوف عميدرور قوله “من الواضح جدًا ان صناع القرار في إسرائيل لا يريدون وقف الحرب.. وإذا حدث وتوقفت فستكون نهاية هذه الحكومة”.