جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع إعلان الهدنة الإنسانية في غزة (فيديو)

دعا المشاركون، المقاومة في غزة لأخذ الحذر من الحكومة الإسرائيلية التي غالبا ما تخلف بوعودها

أشار جمهور الجزيرة مباشر في مقاطع فيديو أرسلوها لتليغرام الخط الساخن أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على الهدنة الإنسانية في غزة بسبب الضغوط الداخلية من المجتمع الإسرائيلي لتحرير الأسرى، وذلك بعد أن فشلت الحكومة في تحقيق وعودها بتحرير الأسرى دون أي شروط.

وأكد المشاركون أن إسرائيل تسعى لتحسين صورتها أمام العالم بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين والأطفال، وأن من الممكن تمديد إسرائيل الهدنة الإنسانية لمحاولة تحرير المزيد من الأسرى.

كما قال المتابعون إن هذه الهدنة قد تفيد إسرائيل في إعادة ترتيب أوراقها لمواجهة حماس، ودعوا المقاومة في غزة إلى توخي الحذر من الحكومة الإسرائيلية التي غالبًا ما تخلف وعودها.

وأعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.

وقالت حركة حماس في بيان “بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، نعلن بعون الله تعالى وتوفيقه عن توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدَّرة”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية “الحكومة وافقت على الاتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح نحو 50 طفلًا وامرأة من الأسر في غزة على مدار أربعة أيام، يكون خلالها تهدئة”.

وستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. يأتي ذلك في حين ما زال الجيش الإسرائيلي يشن غارات مدمرة على قطاع غزة منذ 47 يومًا، مخلّفًا أكثر من 14 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين.