دفن عشرات الشهداء بمقبرة جماعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة (فيديو)

تم ظهر اليوم الأربعاء دفن العشرات من الفلسطينيين الذين استُشهدوا جرّاء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، بمقبرة جماعية في خان يونس جنوبي القطاع.

واستُشهد أكثر من 100 غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





قصف إسرائيلي مستمر

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت بعض البيوت المأهولة وسط قطاع غزة بعد منتصف الليلة الماضية، مما أسفر عن 41 شهيدًا وعشرات المصابين، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني أكثر من 30 شهيدًا، وعددًا من الجرحى، عقب قصف استهدف فجر اليوم 10 منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

رعب وهلع بين النازحين والمرضى داخل المستشفى الإندونيسي جراء إطلاق النار خارج المستشفى المحاصر من قِبل الاحتلال الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/aXwo79FTwP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2023

كما استُشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال منزلين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما استُشهد 15 على الأقل من بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، جرّاء قصف طائرات الاحتلال ستة منازل في حي الصبرة.

"إنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".. هكذا استقبل فلسطيني نبأ استشهاد وإصابة 80 شخصًا من عائلته#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة #غزة pic.twitter.com/y61v5flDAd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2023

وقصفت طائرات الاحتلال 5 منازل في حيَّي الدرج والتفاح بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، جرّاء قصف خمسة منازل في حي الرمال، ومنزلين في مخيم الشاطئ، وعدد من المنازل في تل الهوى والشيخ عجلين.

وفي شمالي قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال أربعة منازل في جباليا، و10 بنايات سكنية في محيط المستشفى الإندونيسي، وثلاثة منازل في بيت حانون، مما أدى إلى استشهاد 25 مواطنًا، أغلبيتهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، وهناك آخرون تحت الركام.

ومنذ 47 يومًا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن 14128 شهيدًا بينهم نحو 5840 طفلًا و3920 امرأة، إضافة إلى أكثر من 33 ألف مصاب، وأكثر من 6800 مفقود بينهم نحو 4500 طفل وامرأة، حتى مساء الثلاثاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.